Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Mhp Lideri Bahçeli'nin 'Yuvaya Dönün' Çağrısına Cevap

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "Yuvaya dönün " çağrısına ilk cevap Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Yılmaz’dan geldi. MYP Lideri Yılmaz; "Sayın Bahçeli tarafından herkesi kucaklayan bir açıklama yapılmış olması son derece önemlidir" dedi.