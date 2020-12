Kabinede yılbaşı sonrası için kritik kararlar! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısında birinci gündem maddesi her zaman olduğu gibi koronavirüs tedbirleri. Bugün yılbaşı sonrası için çok kritik başlıklar kabinenin önünde. 2020 yılının değerlendirileceği toplantıda 2021'de hayata geçirilecek reformlar ele alınacak. Reformlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bir sunum yapması bekleniyor. Her iki bakan geçtiğimiz haftalarda başta sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek görüşlerini almıştı. Yeni yılın ilk aylarından itibaren reform çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor. Bakan Elvan'ın ayrıca ekonomi verilerine ilişkin yılı değerlendirmesi bekleniyor.



KRİTİK TOPLANTI BUGÜN



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çok önemli kararların alınması gündemde. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin çok önemli açıklamalar bu akşam gerçekleşecek.



YILIN SON KABİNE TOPLANTISI



Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı yılın son Kabine toplantısı olacak ve bu görüşmede, koronavirüs ile mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor. Bakan Koca da kabine toplantısında önemli ve detaylı bir sunum gerçekleştirecek.



EK TEDBİRLER KONUSUNDA BAKAN KOCA KABİNEYE FİKRİNİ İLETECEK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda avrupanın yeni gündem maddesi olan koronavirüsteki gen yapısı değişimi de ele alınarak bakanlar kurulu bilgilendirilecek.



AŞI GRUPLARI BELİRLENEBİLİR



Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.



BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK



Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bitişinin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kameraların karşısına geçerek bakanlar kurulu kararlarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Millete seslenişin yaklaşık olarak 19 ila 20.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor. Toplantıda yeni kararlar ve yılbaşı sonrası için önemli maddelerin ele alınması bekleniyor.



YILBAŞI YASAKLARI BAŞLIYOR



Bilindiği gibi 4 gün sürecek yılbaşı kısıtlamaları başlıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgede yılbaşı yasaklarının kapsamı belirlendi.



ZORUNLULUK VURGUSU YAPILDI



Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının 'tercih' değil 'zorunluluk' olduğu özellikle vurgulandı



TAM MESAİ YAPACAK OLANLAR



Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında 'tam mesai' çalışacak. Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.



İŞTE TEDBİRLER



Koronavirüs terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak. Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek



RİSK GRUBU ÖNLEMLERİ



Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.



SOKAK HAYVANLARI İÇİN TALİMAT



81 ilde Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak



YASAĞIN BAŞLAMA SAATİ



İçişleri Bakanlığı tüm illerin valiliklerine 'Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla' ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.



SICAK KONULAR KONUŞULACAK



Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de bulunması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı.