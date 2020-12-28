Başkan Erdoğan muhalefete o paylaşımla seslendi: 'Sadece yalan çarpıtma ve iftirayla...!!!'

Türkiye tarım politikasında attığı kararlı adımlarla dünyanın en büyük tarım ithalatçısı olma hedefini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.







Erdoğan paylaşımında; 'Yalan iftira ve çarpıtmayla günü kurtarmak mümkündür ama bu tarzın ne çiftçinin ne de ülkenin geleceğine bir faydası vardır. Avrupa'da zaten ilk sıraya çıkardığımız ülkemizi dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı yapana kadar yatırımlarımıza, desteklerimize devam edeceğiz.' sözlerine yer verdi.



