USD (Alış - Satış) : 7,47 - 7,49 EURO (Alış - Satış) : 9,14 - 9,15

Başkan Erdoğan muhalefete o paylaşımla seslendi: 'Sadece yalan çarpıtma ve iftirayla...!!!'

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin tarım politikalarını iftira ve yalanlar ile eleştirmeye çalışanlara seslendi.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:06
Başkan Erdoğan muhalefete o paylaşımla seslendi: 'Sadece yalan çarpıtma ve iftirayla...!!!'

Türkiye tarım politikasında attığı kararlı adımlarla dünyanın en büyük tarım ithalatçısı olma hedefini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 



Erdoğan paylaşımında; 'Yalan iftira ve çarpıtmayla günü kurtarmak mümkündür ama bu tarzın ne çiftçinin ne de ülkenin geleceğine bir faydası vardır. Avrupa'da zaten ilk sıraya çıkardığımız ülkemizi dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı yapana kadar yatırımlarımıza, desteklerimize devam edeceğiz.' sözlerine yer verdi. 

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement