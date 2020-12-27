Yerli makineli tüfek PMT-76 geliyor!

MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) 2016 yılında yerli ve milli imkânlarla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.



SIRADA SERİ ÜRETİM VAR



Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.



Tasarım çalışmaları üç yıl süren PMT-76'dan toplam 12 adet prototip üretilerek 35 farklı kalifikasyon testine tabi tutularak seri üretim aşamasına getirilecektir.



İŞTE YERLİ VE MİLLİ PMT-76'NIN ÖZELLİKLERİ



Açık Ve Tek Doğrusal Hareketli Mekanizmalı Gaz Pistonlu Sistem ile çalışıyor. 7,62 mm X 51 NATO çapına sahip. Ağırlığı 12500 gram olan yerli ve milli PMT-76 platform makineli tüfeğin Silah Uzunluğu1250 mm, ağırlığı ise 547 mm'dir.



Seri ateşleme türüne sahip olan milli gururumuz, 650-950 Atım/Dakika atış süratına sahip.



Etkili menzili 800 metre olan yerli ve milli PMT-76'nın azami menzili 3800 metre.



PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir. PMT-76, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır.



