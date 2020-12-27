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Yerli makineli tüfek PMT-76 geliyor!

Türkiye son yıllarda ürettiği yeli ve milli silahlarla dünyada söz sahibi konuma geldi. O silahlardan sonuncusu olan PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

Güncel / 27 Aralık 2020 Pazar 13:44
Yerli makineli tüfek PMT-76 geliyor!

MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) 2016 yılında yerli ve milli imkânlarla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

SIRADA SERİ ÜRETİM VAR

Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.

Tasarım çalışmaları üç yıl süren PMT-76'dan toplam 12 adet prototip üretilerek 35 farklı kalifikasyon testine tabi tutularak seri üretim aşamasına getirilecektir.

İŞTE YERLİ VE MİLLİ PMT-76'NIN ÖZELLİKLERİ

Açık Ve Tek Doğrusal Hareketli Mekanizmalı Gaz Pistonlu Sistem ile çalışıyor. 7,62 mm X 51 NATO çapına sahip. Ağırlığı 12500 gram olan yerli ve milli PMT-76 platform makineli tüfeğin Silah Uzunluğu1250 mm, ağırlığı ise 547 mm'dir.

Seri ateşleme türüne sahip olan milli gururumuz, 650-950 Atım/Dakika atış süratına sahip.

Etkili menzili 800 metre olan yerli ve milli PMT-76'nın azami menzili 3800 metre.

PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir. PMT-76, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır.

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