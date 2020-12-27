Cavit Çağlar'dan muhaliflere bir tokat daha: 'İktidardan baskı gördüğüm kesinlikle yalan'

Cavit Çağlar, son Olay Tv Ana Haber Bülteninde Nevşin Mengü'ye konuk olarak iftira kampanyasının fitilini ateşleyen kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'a cevap verdi: 'Baskı gördüğüm tamamen yalan, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim.'



Yalanla karalama kampanyası!



Olay Tv Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapatılmasına ilişkin açıklamasında, 'Cavit bey 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' dedi.' ifadelerini kullanmış ve karalama kampanyasının fitilini ateşlemişti. Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar birbiri ile yarışan tüm Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanları, 'özgür yayıncılığa hükümetten müdahale' yaygarası kopartmıştı.



'Süleyman Sarılar yanlış yaptı'



Olay Tv'nin ortağı Cavit Çağlar Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'ya konuşarak çok net cevap verdi: 'Süleyman Sarılar yanlış yaptı. Ben kendisiyle 10 gündür konuşmadım. Öyle bir diyalog yok. Baskı gördüğüm tamamen yalan, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim.'



'En büyük hatam işi tamamen Nuri Çolakoğlu'na bırakmaktı'

Çağlar, 'Benim en büyük hatam işi tamamen Nuri Çolakoğlu'na bırakmaktı. Kanalın içeriğini ve yayın politikasını Nuri Bey'in inisiyatifine vermiştim. Ekibi, her şeyi o belirledi. Nuri benim çok eski ahbabımdır. Çok severim ancak tercihleri tek taraflı oldu. Ben tam merkez bir medya kurmak istiyordum. Oysa bizimki de tamamen bir tarafı tutan öbür tarafı yok sayan TV kanallarından farksız oldu.' şeklinde konuştu.