USD (Alış - Satış) : 7,62 - 7,63 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,31

Yunanistan göçmenleri bota bindirip ölüme itti! O anlar İHA'lar tarafından kaydedildi

Yunanistan'un göçmenlere yaptığı zulüm gözler önüne serildi. Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk ettiği anlar Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin imdadına Mehmetçik yetişti.Son dakika haberin detayları... DHA

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 13:48
Yunanistan göçmenleri bota bindirip ölüme itti! O anlar İHA'lar tarafından kaydedildi

Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

KAYIT ALTINA ALINDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı kötü muamele kayıt altına alındı.

ŞİŞME BOTA AKTARDILAR

Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı.

KORKU DOLU ANLAR

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı. Yunan askerleri, gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenlerin bulunduğu botu çekmeye başladı. Düzensiz göçmenleri bulundukları botla Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti. Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik koştu.

Yunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement