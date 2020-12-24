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VİOP Nedir? VİOP'ta Nasıl İşlem Yapılır? (2021)

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösterir. Anlık fiyatlardan al sat yapmak yerine ileride oluşabilecek fiyatlar üzerinden bugünden işlemler yapılan bir piyasadır.

Ekonomi / 24 Aralık 2020 Perşembe 07:54
VİOP Nedir? VİOP'ta Nasıl İşlem Yapılır? (2021)

Viop Nedir?
VİOP yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası olarak bilinen anlamı ise 'Borsa İstanbul bünyesinde hizmet veren, sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlarının elektronik ortamda alınıp satılabildiği, kaldıraçlı bir piyasadır.' Yani kısaca Vadeli sözleşmelerin alım ve satımının yapıldığı yatırım piyasası VİOP olarak adlandırıldır. (Kaynak : VİOP Hakkında Bilgi)

Son derece heyecanlı ve her an her şeyin olabileceği bir yatırım türüdür. Yani dakikalar içerisinde yatırımınızın 10 katını kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz. VOB'un yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası kapanması ile yerini VİOP yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası almıştır. Önceliklerin vadeli hesaplara verilmesi ve yatırımlarda meydana gelen düşüşleri tahmin ederek bakiyelerin korunması ile kötü sonuçları önlemektedir. Vadeli yatırım araçları üzerinde yatırım yapmayı düşünen kurumsal ve bireysel şirketler bu çatıda bir araya gelmekte ve ortak çalışmalar yapmaktadır. Doğru yatırım ile ciddi bir kazanç söz konusudur.

Viop Nasıl Kullanılır?

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösterir. Anlık fiyatlardan al sat yapmak yerine ileride oluşabilecek fiyatlar üzerinden bugünden işlemler yapılan bir piyasadır. VİOP'ta işlem yaparken canlı verilerin yakından takibi önem arz eder. VİOP borsada, vadeli yatırım araçlarını kullanarak işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar ister bireysel ister kurumsal olsun bir arada bulunur.VİOP'ta işlemler elektronik bir sistem aracılığı ile yapılmaktadır. İşlemler, üyeler tarafından uzaktan erişim ile yani ağ bağlantısı aracılığı ile borsaya iletilir.

Viop Avantajları Nelerdir?

VİOP'ta kaldıraç kullanarak düşük teminatlar ile yüksek işlem hacimlerine ulaşabilirsiniz. Vadeli işlem piyasası bir sermaye aracının ilerleyen dönemlerinde meydana gelebilecek ani fiyat değişimlerinden korunmak için de uygun bir piyasadır. Spot piyasadaki riskini azaltmak isteyen yatırımcılar farklı vadelerde VİOP'ta pozisyon alıp risklerden korunabilirler. VİOP internetin olduğu her yerden rahatlıkla erişilebilecek bir piyasadır. Ayrıca son dönemde akıllı telefon uygulamaları ile hem analiz/yorumlara hem de piyasaya rahatlıkla erişilebilmektedir. Böylelikle her an emir verebilme olanağı ile fiyat hareketlerinden kar elde etmek mümkün hale gelmiştir. VİOP'ta gerçekleştireceğiniz işlemlerde vade süresi boyunca pozisyonunuzu, taşıma bedeli ödemeden devam ettirebilirsiniz. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar için swap bedellerinin olmayışı önemli bir artı olarak görülebilir. Ayrıca, VİOP hesabınızda bulunan teminatlarınız, pozisyonda olsanız dahi Takas İstanbul tarafından günlük repo oranlarından nemalandırılacaktır.

Borsa İstanbul

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