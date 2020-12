Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi! 22 Ocak'ta alınacak karneler...

Pandemi nedeniyle 31 Aralık'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim tarihi 22 Ocak 2021'e ertelendi. Öğrenciler bu süreye kadar okullarda yüz yüze eğitim almayacak. Başka bir deyişle 2020-2021 EğitimÖğretim Yılı'nın ilk yarıyılı neredeyse tamamen online eğitimle tamamlanmış olacak. Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021'de başlayacak. Peki öğrencilerin karneleri nasıl düzenlenecek? Ders notları nelere göre belirlenecek? Sınavlar nasıl yapılacak? İşte pandemi ve uzaktan eğitime özel yeni sınav, karne ve not sistemi;



Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. İlkokullarda ise sınav yapılmayacak. Karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek. İşte tüm detaylar:



İLKOKULLARDA SINAV OLMAYACAK



1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.



ORTAOKULLARDA TEK BİR SINAV



Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.



İŞTE NOTLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER



Milyonlarca öğrenci bu yıl pandemi nedeniyle biraz buruk da olsa karne almanın heyecanını yaşayacak. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını öğrencilerin derslere katılımı, proje ve ödev başarısı belirleyecek



ETKİNLİK KATILIM PUANI VERİLECEK



Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.



LİSELERDE HER DERSTEN BİR SINAV



Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.



OKULLARDA YÜZ YÜZE SINAVLAR 4 OCAK'TA BAŞLAYACAK



CUMARTESİ DE SINAV GÜNÜ OLACAK Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.



SINAVDA SÜRE 40 DAKİKA



ORTAOKUL ve liselerde her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.



KARNE DAĞITIMI NASIL OLACAK?



22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı.



EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ DERSE KATILIM



KARNE notları öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. Yani derse katılım da performans puanı olarak işlenecek. Öğrencinin katıldığı yarışmalar, konferanslar ve eğitimler de değerlendirilmeye alınabilecek.