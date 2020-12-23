Hayalet uçak dünyaya ilk kez gösterildi!

Rusya, Japonya ve Güney Kore ile Pasifik semalarında yaşanan gerilimin hemen ardından bombayı patlattı.



Rusya ordusu, yeni nesil hayalet savaş uçağı PAK DA'nın (PAK YES) prototipini ilk kez dünyaya gösterdi.



Interfax haber ajansına konuşan UEC-Kuznetsov Genel Müdürü Alexei Sobolev uzun menzilli uçağın motorunun üretildiğini ve testlerin kısa sürede başlayacağını söyledi.



Tupolev tarafından üretilen PAK DA 30 saat havada kalabilme kapasitesine sahip olacak ve gelecek yıllarda Tu-160, Tu-95 ve Tu-22M3 savaş uçaklarının yerini alacak.





(Tu serisi savaş uçağına ait bir görsel)





