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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki!

AİHM'in 'Demirtaş serbest bırakılmalı' kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi dün, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti.

ERDOĞAN KARARI MYK'DA ÖĞRENDİ

AİHM'in kararınını AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'KENDİ ADAMLARINI KORUYORLAR'

Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş'a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

“AİHM terörle ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz.”

Ayrıca toplantıda 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

Parti kapatma konusu
Toplantıda parti kapatmalarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da gündeme geldi. Erdoğan, “En çok bizim ağzımız yandı bu konuda. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da toplantıda bir sunum yaptı. Toplantıda koronavirüs nedeniyle ertelenen il kongrelerinin Ocak ayı içerisinde tekrar yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıların bir kısmına katılması planlanıyor.

Selahattin DemirtaşAk PartiMahir ÜnalRecep Tayyip Erdoğan

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