CHP'de tacize şok savunma: Ama kız reşitti

Bursa CHP Osmangazi ilçe başkanlığında, 17 yaşındaki bir kıza yapılan cinsel taciz skandalını gündeme getirmesinin ardından eli ayağına dolanan il yönetimi ne diyeceğini şaşırdı. Yaşanan taciz skandalı hakkında yapılan açıklamada ise ikinci bir skandala imza atıldı. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, olaydan haberlerinin bulunduğunu ve cinsel tacize uğrayan genç kızın yaşının 18'den büyük olduğunu duyurarak çok tepki çekecek sözlere imza attı. 'Mağdurun reşit olması halinde tacizi normal' gösteren açıklama görenlere 'PES' dedirtti.



'BANA ABİ DEME SENDEN HOŞLANIYORUM'



Edinilen bilgiye göre göre Mete Akyolcular saat 23.00'te 'pişt' diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi' demesi üzerine M.A., 'Bana abi deme' cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez 'Neden abi demeyeyim ki' diye sorunca M.A, 'Senden hoşlanıyorum' karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.



ANNESİ TACİZİ ÖĞRENİNCE...



Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız 'İnceleyeceğiz' denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü. M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z. G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.



SKANDAL AÇIKLAMADA 2 ŞOKE EDEN İFADE!



VASFI YOKKEN TACİZ ETMİŞ!!!



Olayın 3 yıl önce yaşandığını, tacize uğrayan mağdurun yaşının ise 18'den küçük olmadığını belirten CHP İl Başkanı İsmet Karaca, 'Söz konusu olay İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın partide bir vasfı olmadığı dönemde yaşanmıştır' diyerek CHP içerisindeki taciz olayının yaşandığını doğrularken kullandığı bu ifade ile söz konusu şahsın tacizi CHP'de başkan olmadan önce yaşandığını iddia ederek 'Sanki başkan olmaması her şeyi temize çıkarıyormuş' gibi davrandı ve skandal ifadelerine şöyle devam etti;



TACİZ TAMAM DA 'KIZ REŞİTTİ!'



Karaca 'Ayrıca kızın yaşının 18'den küçük olduğu doğru değildir' diyerek, tarafların makam ve yaş durumlarının tacize engel olmadığı yönünde skandal bir açıklama yaptı. Akıllara durgunluk veren ve tacizi normalleştirmeye çalışan açıklama, yaptığı tacizi herkes tarafından bilinen Mete Akyolcular'ın daha sonra partinin ilçe başkanı yapılması, CHP'de yaşanan akıl tutulmasını gözler önüne serdi.



KONUYU BİLDİKLERİ VE BUNA RAĞMEN TACİZCİYİ BAŞKAN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI



Akıllara durgunluk veren ve yaşanan tacizi normal bir seviyeye çekmeye çalışan açıklamaların ardından, o dönemde CHP'de makam sahibi olmayan birinin, yaptığı tacizi herkesin bildiği halde daha sonra partinin ilçe başkanı yapılması ise CHP'de yaşanan akıl tutulmasını gözler önüne serdi. Bu açıklamaların ardından akıllara, istifa eden Mete Akyolcular'ın parti ile ilişiğinin kesilmesi için, İlçe Başkanıyken mi böyle bir taciz olayına karışması gerekiyordu? Sorusunu akıllara getirdi.







PARTİLİLER DE TEPKİLİ



Gündeme bomba gibi düşen taciz skandalı haberinin ardından Bursa'da yaşayan ve CHP'ye gönül veren bir çok partili ve vatandaş da İl ve ilçe yönetimlerini suçladı. Yapılan yorumlarda, CHP teşkilatlarının Bursa'da yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan partililer, yaşananlar karşısında öfkelerini ve üzüntülerini dile getirdi.



Aynı ismin bir başkasına da tacizi ortaya çıkmıştı! İşte o haber;



Bursa'da, Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, 17 yaşındaki partili S.G.'ye taciz skandalına, bir yenisi daha eklendi. 17 yaşındaki parti görevlisi genç kıza whatsapp üzerinden mesajlar atarak ilişki kurmaya çalışan CHP'li yönetici, genç kızın soruları karşısında 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' diyerek konuya girmişti. Sonrasında ise genel merkezden destek arayan mağdur kız ve ailesi adeta şok yaşamıştı. Ortaya çıkan yeni skandalda ise tacizci başrol aynı isim, mağdur ise 28 yaşında bir genç kadın.



SÖZLÜ TACİZLER...



3 yıl önce, o dönemde Osmangazi İlçe Başkanı Yardımcısı olan Akyolcular, yönetimde görev alan ziraat mühendisi Z.G.'ye (28), sözlü tacizlerde bulundu.



RAHATSIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRSE DE TACİZ DEVAM ETTİ



Z.G. rahatsız olduğunu dile getirse de tacizler devam etti. Bir gün, alkollü olarak ilçe başkanlığına gelen Akyolcular, sekreterlik odasında yalnız çalışan Z.G.'nin yanına giderek, ondan hoşlandığını söyleyip, elle sarkıntılık etmeye başladı. Z.G. kurtulmak istediğinde ise duvara yaslayıp fiziksel tacizde bulundu. Çığlık atan Z.G.'yi, odaya girenler kurtardı. Savcılığa şikayet etmek isteyen genç kadın, şimdi il başkanı olan, o dönem ise ilçe başkanlığı görevini yürüten İ.K. tarafından, 'Konuyu genel merkeze aktarıp gereğini yaptıracağım' sözü verilerek engellendi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU ALDI VE GİTTİ



Tacizin duyulması üzerine bir başka kadın da Akyolcular'ın ilçe binasında kendisini taciz ettiğini anlattı. Bu durumdan rahatsız olan, aralarında il ve ilçe yöneticileri ile delegelerin de bulunduğu 16 kişi, Z.G. ile birlikte, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alarak Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ı çağırıp, gereğini yapmasını istedi. Karabıyık görüşme sonrası taciz olayını Kılıçdaroğlu'na anlatan Z.G.'ye hakaretler sıraladı.