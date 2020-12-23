Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tehditler savurdu: ‘Seni de öldüreceğim’

Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.



'SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM'



Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.







SÖZLERİ ŞOKE ETTİ



Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.