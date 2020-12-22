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TÜİK'ten asgari ücret: 2 bin 792 TL!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği gün geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. TÜİK temsilcilerinin bir işçinin asgari geçim tutarını toplantıda komisyonla paylaşmasının ardından, görüşmelerde ilk rakamların da telaffuz edilmesi bekleniyor. Asgari ücret belirleme sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile iletişim içinde yürüten Türk-İş, insan onuruna yakışır bir ücret talep ederek, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istemişti. TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

Ekonomi / 22 Aralık 2020 Salı 13:36
TÜİK'ten asgari ücret: 2 bin 792 TL!

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

TÜRK-İŞ HEYETİ TALEPLERİNİ DİLE GETİRECEK

Komisyon, işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde bugün üçüncü toplantısını yine çevrim içi yöntemle yapacak.

Toplantıda, Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak ve taleplerini dile getirecek.

Öte yandan, geçen hafta Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu komisyonda, bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

TÜİK ÖNERİSİNİ SUNDU

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

İLK RAKAMLAR MASAYA GELEBİLİR

TÜİK temsilcilerinin bir işçinin asgari geçim tutarını toplantıda komisyonla paylaşmasının ardından, görüşmelerde ilk rakamların da telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret belirleme sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile iletişim içinde yürüten Türk-İş, insan onuruna yakışır bir ücret talep ederek, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istemişti.

Komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücret işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ederken, istihdamın korunması, ilave istihdamın sağlanması, yeni yatırım ortamının oluşması ve salgın nedeniyle zor durumdaki sektörlerin yaşadığı baskının azaltılması için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi görüşünü dile getirdi.

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