23 Bin Dolarlık Altını Doğaya Sakladılar! Bulana Büyük Ödül

Finlandiya'nın Lapland bölgesi, yaz turizmini canlandırmak için sıra dışı bir kampanya başlattı. Yetkililer, değeri 23 bin dolar olan bir altın külçeyi doğaya gizleyerek turistleri büyük ödüllü bir hazine avına davet etti.

Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland bölgesi, yaz sezonunda turistleri bölgeye çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Bölge yönetimi, değeri yaklaşık 23 bin dolar olan bir altın külçeyi doğaya gizleyerek ziyaretçilere büyük ödüllü bir hazine avı deneyimi sunuyor.Noel Baba'nın evi olarak bilinen ve kış aylarında kuzey ışıklarıyla milyonlarca turisti ağırlayan Lapland, bu kez yaz turizmini canlandırmayı hedefliyor. Narnia'yı andıran doğal manzaralarıyla ünlü bölgede düzenlenen etkinlik kapsamında altın külçenin yeri gizli tutulurken, katılımcılara çeşitli ipuçları veriliyor.Yetkililer, turistlerin bölgenin el değmemiş doğasını keşfederken aynı zamanda eğlenceli bir maceraya katılmalarını amaçladıklarını belirtti. Hazine avına katılan ziyaretçiler, ormanlar, göller ve yürüyüş parkurları boyunca ipuçlarını takip ederek altın külçeye ulaşmaya çalışacak.Yaz aylarında genellikle kış turizminin gölgesinde kalan Lapland'ın, bu kampanya sayesinde daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Bölge yöneticileri, etkinliğin sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda kişinin altın avına katılmak için seyahat planı yaptığını ifade etti.23 bin dolarlık ödülün sahibini bulup bulamayacağı merak konusu olurken, Lapland'ın eşsiz doğası bu yaz da macera tutkunlarının radarına girmiş durumda.