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Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı

Filmlere ve kitaplara konu olan yıllardır dünyanın en büyük gizemi kabul edilen uzaylılar hakkında bomba bir açıklama geldi. ABD’de Barack Obama başkanlığı döneminde CIA Direktörü olan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO’larla ilgili gelen bir soruya, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur” yanıtını verdi.

İlginç / 22 Aralık 2020 Salı 22:37
Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı

ABD'de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan, katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı.

Brennan, UFO'larla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur.' dedi. Brennan, "Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Barack Obama

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