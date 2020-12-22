Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı

Filmlere ve kitaplara konu olan yıllardır dünyanın en büyük gizemi kabul edilen uzaylılar hakkında bomba bir açıklama geldi. ABD’de Barack Obama başkanlığı döneminde CIA Direktörü olan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO’larla ilgili gelen bir soruya, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur” yanıtını verdi.