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Bunu da dedi! Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada skandal sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu uyuşturucu çetelerinden ve organ mafyalarından vergi alınması gerektiğini söyledi.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 16:04
Bunu da dedi! Uyuşturucu çeteleri ve organ mafyalarından vergi alınsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

'Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın'

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın' dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu

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