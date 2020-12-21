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İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan İBB’ye Türkçe Kur’an tepkisi

İBB yönetiminin sözde Şeb-i Arus töreninde Kuran-ı, Ezanı ve Naat-ı Şerifi de Türkçe okutması tepkilere neden oldu. Vatandaşın tepkisinden sonra İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da skandala sert tepki gösterdi: “CHP’nin köhnemiş zihniyetinin İstanbul’da yeniden hortlamasına aziz milletimiz müsaade etmeyecektir.”

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:22
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan İBB’ye Türkçe Kur’an tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 17 Aralık'ta Mevlana'nın ölüm yıldönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Ancak düzenlenen törende peş peşe skandallara imza atıldı. Etkinlikte Mevlevi ayini olarak bilinen zikir kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Bununla da yetinmeyen İBB yönetimi Kur'an-ı Kerim tilavetini, Ezanı ve Naat-ı Şerifi de Türkçe olarak gerçekleştirdi.

İBB yönetimi tarafından gerçekleştirilen skandal tören sonrası ise hem Mevlevilerden hem de Tarihçi Yazar Murat Bardakçı'dan tepki geldi. Bardakçı 'Bundan sonra sıra İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar açmaya geldi herhalde' diyerek sözlerine devam etti. Ancak Kuran'ın ve Ezan'ın 88 yıl aradan sonra aynı siyasi anlayış tarafından Türkçe okutulmasına tepkiler devam ediyor.



MİLLETİMİZ MÜSAADE ETMEYECEKTİR

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 'İBB Başkanı'nın 88 yıl önceki hevesle, Kur'an'ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir. CHP'nin köhnemiş zihniyetinin İstanbul'da yeniden hortlamasına aziz milletimiz müsaade etmeyecektir' ifadelerini kullandı.

Murat BardakçıAk Parti

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