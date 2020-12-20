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Cumhurbaşkanı temelini atmıştı... Diyarbakır Külliyesi'nin çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı devam Diyarbakır’daki Merkez Cami ve Külliyesi inşaatı devam ediyor.

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 17:58
Cumhurbaşkanı temelini atmıştı... Diyarbakır Külliyesi'nin çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı devam Diyarbakır'daki Merkez Cami ve Külliyesi inşaatı devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde yapımına devam edilen Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu.
İncelemeleri esnasında Karaloğlu'na, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile Daire Başkanları eşlik etti.

İnşaat çalışmaları ve süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, her noktayı tek tek inceledi.

2016 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, kendine özgü mimarisiyle, 43 bin m2'lik kapalı alanda 20 bin vatandaşın yararlanabileceği, içerisinde 1000 kişilik konferans ve sergi salonu, kütüphane, derslikler ve sosyal alanlar ile otoparkın da yer alacağı, aynı zamanda vatandaşlara ibadetin yanı sıra, eğitim imkanı sunacak bir ilim yuvası olan Merkez Cami ve Külliyesinin 2021 yılında tamamlanarak vatandaşların ibadetine açılması planlanıyor.

Münir KaraloğluRecep Tayyip Erdoğan

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