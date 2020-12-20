USD (Alış - Satış) : 7,69 - 7,70 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,44

CHP'li isimden canlı yayında skandal sözler!

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. Gülümser Heper, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a sayın dedi. Heper’in skandal ifadelerine programın diğer katılımcıları tepki gösterirken Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz” çıkışında bulundu. Heper’in 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olduğu biliniyor.

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 13:21
CHP'li isimden canlı yayında skandal sözler!

CNN Türk Masası'nda Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. Gülümser Heper, Abdullah Öcalan'a 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu ifadeden geri adım atmadı.

Heper, 'Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum...' diye konuştu.

'SAYIN DİYEMEZSİNİZ'

Sonrasında Metin Özkan'ın 'Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz.' demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili 'O benim genel kullanım terminolojimdir.' diye yanıt verdi.

Heper'in 'Kelime oyunlarını kenara bırakın' demesi üzerine Metin Özkan, 'Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz.' dedi.

DAKİKALAR SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Sonrasında Metin Özkan, 'CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem.' dedi.

Metin Özkan, 'Sizi şu anda sosyal medyada linç ediyorlar. Size bir şans verdim. Ama demek ki maya buymuş.' şeklinde konuştu.

Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, dakikalar sonra özür diledi.

CHP'NİN ADAYI OLMUŞTU

Sivas doğumlu olan Gülümser Heper'in 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Sivas Belediye Başkan Adayı olduğu biliniyor.

Metin Özkan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement