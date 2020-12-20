CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ve Cumhuriyet'in Hamza Yerlikaya hakkındaki iddiaları yalan çıktı

Gün geçmiyor ki muhaliflerin ve propaganda araçlarının bir yalanı daha ortaya çıkmasın. Yandaş Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı itham ederek lise diplomasının sahte olduğunu ileri sürmüştü.