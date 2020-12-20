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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ve Cumhuriyet'in Hamza Yerlikaya hakkındaki iddiaları yalan çıktı

Gün geçmiyor ki muhaliflerin ve propaganda araçlarının bir yalanı daha ortaya çıkmasın. Yandaş Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı itham ederek lise diplomasının sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Siyaset / 20 Aralık 2020 Pazar 18:58
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ve Cumhuriyet'in Hamza Yerlikaya hakkındaki iddiaları yalan çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı ve Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirasını atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yalanlarını sürdürüyor.

LİSE, ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARI SAHTE DEĞİL
 
Cumhuriyet Gazetesi de geçtiğimiz gün Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna dair bir haber yapmış, sonradan çıkan bilgilerde Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaşılmıştı. Buna göre; hem Cumhuriyet'in hem de CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.

DÖRT MAAŞ İFTİRASI ATTI
 
Ayrıca Özkoç, kendi partisinin mensubu olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Yerlikaya'nın üç ayrı yerde görev yaptığına dair Ağustos 2020'de soru önergesi verdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği cevabı görmezden gelerek Yerlikaya'nın dört ayrı maaş aldığını iftirasını yinelemiş oldu.
 
HAMZA YERLİKAYA TEK MAAŞ ALIYOR, BİR DE HUZUR HAKKININ YARISINI ALIYOR
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tanrıkulu'nun soru önergesine cevaben, Hamza Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptığı sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanınca 27 Temmuz 2018 başdanışmanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Buna göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Yerlikaya'nın dört maaş aldığına yönelik sözleri yalanlanmış oldu.
 
TEK MAAŞ ALIYOR
 
Hâlihazırda Yerlikaya'nın iki ayrı görevi bulunuyor. Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcılığı görevi yanı sıra Vakıfbank bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor. Elde edilen bilgiye göre, Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcılığı görevinden maaş alıyor. Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ise huzur hakkını alıyor ancak bunun da yarısını alıyor. Yaşı tutmadığı gerekçesiyle milletvekilliği emekliliğinden maaş almıyor. Yerlikaya ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiği için buradan da herhangi bir maaş almıyor.
 
İŞTE SAHTE DİPLOMA YALANINI ÇÜRÜTEN DİPLOMALAR
 
Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına daha önce ulaşılmıştı. Buna göre, Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI

Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.

Hamza YerlikayaEngin ÖzkoçMilletvekiliCumhuriyet Halk Partisi

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