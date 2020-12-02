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Serdar Tuncer yeni programıyla gümbür gümbür geliyor!

Ünlü Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, YouTube kanalı Mymecra ile sevenleriyle buluştu. 15 ünlü ismin program yapacağı Mymecra ilk videosuyla büyük ses getirdi. Tanıtım videosuyla 37 bin aboneye ulaşan Tuncer, YouTube’a yeni bir soluk getireceğini belirtti

Medya / 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:49
Serdar Tuncer yeni programıyla gümbür gümbür geliyor!

16 yaşında televizyon hayatına adım atan ve kariyer basamaklarını hızla çıkan Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, YouTube kanalı Mymecra ile sevenleriyle buluştu. ‘Beraber Yürüyelim' isimli ilk videosuyla iki günde 75 binden fazla izleyici kitlesine ulaşan Tuncer, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek televizyonların bir araya getirmekte zorlandığı isimlerle YouTube'da buluştu. Kadir Çöpdemir, İbrahim Kalın, Uğur Işılak, Ahmet Özhan, Hayati İnanç ve daha birçok usta ismin yer alacağı kanalda alışılmışın dışında özgün programların yer alacağı belirtildi.

15'ten fazla programla Mymecra kanalında izleyicilerle buluşacak olan birbirinden usta ve önemli isimler farklı programlarla kamera karşısına geçecek. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yayına başlayacak olan youtube kanalının içerikleri ise programlara göre değişiklik gösterecek.

Usta isimlerin yer aldığı program listesi ise şu şekilde kaydedildi;
Bir Mesele Var programı ile Serdar Tuncer - Orhan Karaağaç
Dinle Neyden programı ile Ömer Tuğrul İnançer
Derdini Söyle programı ile Hayati İnanç
Başarı Bedel İster programı ile Nurullah Genç
Neyin Nesi ile programı ile Uğur Işılak
Eski Dostlar programı ile Kadir Çöpdemir
Bakışlar Programı ile Bertan Rona
Şairin Gündemi ile İsmail Kılıçarslan
Son 33 ile Orhan Karaağaç
Aslında Öyle Değil programı ile Ozan Bodur
Yol Haritası programı ile Yusuf Kaplan
Mevla Bize Ne Söyler ile Yasin Pişgin
Hasta Etmeyin Adamı programı ile Ahmet Rasim Küçükusta
Söğüt Gölgesi programı ile Serdar Tuncer
Kendi Gökkubbemiz programının konuğu İbrahim Kalın

Bu programların dışında Seyyar Yönetmen, Bir de Buradan Bak, Akıl Akılsızlara Gerek ve daha birçok özel içeriği de izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan My Mecra, Ramazan'da da 12 saatlik “Ramazan Özel” yayınıyla izleyicisiyle buluşacak. My Mecra YouTube kanalına www.youtube.com/channel/UCj-hxwtrOCSlBRwe74A9exA linkinden ulaşabilirsiniz.



Detaylı ve Ayrıntılı Bilgi İçin:
Medya 9 - [email protected]

Kadir ÇöpdemirAhmet Özhan

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