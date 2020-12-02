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Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

Göreve geldikten sonra heykellerin düzenli olarak yıkatılması için talimat veren Mansur Yavaş'ın, yeni heykellere 1,5 milyon liralık pay ayırdığı ortaya çıktı.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:29
Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk iş olarak geçmişle hesaplaşmaya başladı.

Kentin farklı noktalarındaki bazı yapıları kaldırtan Yavaş, heykellerin de düzenli olarak yıkatılması için talimat verdi.

Gece yarısı yapılan heykel temizlikleri sosyal medya üzerinden Ankaralılara dev hizmet gibi sunuldu.



YENİ HEYKELLER YAPILSIN DİYE 1,5 MİLYON LİRA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin heykel konusundaki hassasiyeti, 2020 mali bütçesine de yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne bakıldığında 106. sayfadaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Rapora göre; belediye bütçesinde 1,5 milyon lira 'heykel yapımı' için ayrıldı.

HEYKEL TALİMATI KILIÇDAROĞLU'NDAN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Mansur Yavaş'a ilk olarak heykel talimatı vermişti.

CHP Lideri, 'Mansur Bey'e; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu'nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Mansur YavaşMelih Cevdet AndayKemal KılıçdaroğluOrhan Veli Kanık

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