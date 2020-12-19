Karabağ hezimetinin ardından ilk kez dışarı çıkan Paşinyan'a dev protesto: Nikol haini!

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Yerablur'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Paşinyan'ı halk 'Nikol haini' sloganlarıyla protesto etti.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Yerablur'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Paşinyan'ı halk 'Nikol haini' sloganlarıyla protesto etti.