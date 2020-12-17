Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin skandal yaptırım kararıyla ilgili net mesaj

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin skandal yaptırım kararına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İsmail Demir, bahsi geçen kurum ve kişiler dışında kararın kimseyi etkilemediğini söyledi.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ BUNDAN ETKİLENME DURUMUNDA DEĞİL



Bahsi geçen kurum ve kişiler dışında karar kimseyi etkilemiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil.



ENDİŞEYE MAHAL YOK



Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil.



PROJE ÜRETEN BİR KURUMUZ



Herhangi bir zafiyet oluşacağını düşünmüyoruz. Başkanlığımızın ithal ettiği şey yok denecek kadar az. Proje üreten bir kurumuz, doğrudan alım yapmayız. Bizim ana görevimiz savunma sanayiini geliştirmek.



BİR İŞARET FİŞEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ



Kendi sanayimize güveniyorum. Gidişatımız iyi. İyi bir yürüyüş olabilir ama daha da koşmamız gerekiyor. Savunma sanayimiz için bir işaret fişeği olarak görüyoruz.



Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.



Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.



Demir savunma sanayii ürünlerinin tedarik edilmesiyle ilgili, 'Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.' dedi.



Bizim aldığımız s-400 sistemi kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi.



Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu.