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Ülke bunu konuşuyor! Kankasının kaynanası oldu

İngiltere’de 41 yaşındaki Becki Price, en yakın arkadaşının kendisinden 23 yaş büyük babasıyla evlendi. Tepkilere rağmen aşkından vazgeçmeyen Price, " Hiç olmadığımız kadar mutluyuz" dedi.

Dünya / 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:57
Ülke bunu konuşuyor! Kankasının kaynanası oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 41 yaşındaki Becki Price, en yakın arkadaşının kendisinden 23 yaş büyük babası ile 9 yıllık birlikteliğin ardından Blue Price ile evlendi.

Evlilikleri bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Krize neden olan evlilik İngiliz medyasının manşetlerini de süsledi.

Çift birlikteliklerini ailelerine ve arkadaşlarına ilk açıkladıklarında istedikleri tepkiyi alamadıklarını, çevreden yapılan yorumları da umursamadıklarını belirtti.

Becki Price (41) ile 64 yaşındaki Blue Price olumsuz tepkilere rağmen hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını ifade etti.

'Onu seviyorum. Blue çok eğlenceli, komik ve aynı zamanda harika birisi' diyen Becki Price, Blue ile olan ilişkisinin kimilerine garip gelmesi nedeniyle bazı arkadaşlarının hayatından çıktığını belirtti.

Çift Becki Price'ın yaşları 15,19, 22 ve 24 olan çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

İngiltere

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