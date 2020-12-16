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İYİ Partili vekiller darbe çağrısını artırdı!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın bütçe görüşmeleri sırasında "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" sözleriyle dikkat çekmişti. Bu darbe çağrısının ardından Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İyiliğin iktidar olmadığı yerde Şeytan ihtilal yapar" ifadelerini kullandı:

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:44
İYİ Partili vekiller darbe çağrısını artırdı!

İYİ Partili milletvekillerinin son dönemde yaptığı açıklamalar tepki çekmeye devam ediyor.



DARBE BEKLENTİSİ

Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri esnasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri tepki ile karşılanmış,



'İYİ Parti'nin 'darbe' beklentisi mi var' yorumlarına sebep olmuştu.



'ŞEYTAN İHTİLAL YAPAR'



Bu çarpıcı açıklamadan sonra bir skandal açıklama da Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.



Türkkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'İyiliğin iktidar olmadığı yerde Şeytan ihtilal yapar' diyerek darbe imasında bulundu.

Lütfü TürkkanMilletvekili

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