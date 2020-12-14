Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

2020 yılının sonuna yaklaşırken, yılbaşında alınacak tedbirler hakkında meraklı arayış başladı. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisi gösterirken yılbaşında sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl 31 Aralık, Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü ise Yılbaşı tatili. Peki, 31 Aralık Perşembe 2020 - 1 Ocak Cuma 2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?



YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Aralık ayı itibariyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar epey hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuya yönelik 'Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi' açıklamasında bulundu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı 4 gün olacağı yönünde iddialar yer alsa da konuya yönelik resmi açıklama gelmediği biliniyor…



YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?



Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir' dedi…



YILBAŞI TATİLİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda 'Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?' sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YILBAŞI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ



Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev ziyaretleriyle ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Erdoğan, 'Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.' demişti.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, 'Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir' dedi.



Kısıtlama olsa dahi evlerde verilebilecek olası partilere de değinen Prof. Dr. İlhan, 'Buradaki en büyük önlem öz sorumluluk. Şöyle bir şey oluyor; toplum cumartesi akşamdan bir araya geliyor, pazar günü de beraber oluyorlar, beraber dışarıda da sosyalleşiyorlar, pazar akşamı herkes evine gidiyor. Böyle olunca cumartesinin ardı sıra gelen 6-7-8'inci günlerde maalesef hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz. Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli' diye konuştu.



Yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Fakat Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının olup olmadığı henüz belli değil. Bu haftaki kabine toplantısı sonrası yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı tüm vatandaşlar ile paylaşılacak.