USD (Alış - Satış) : 7,93 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,62 - 9,64

Kod adı: Teoman! SİHA’lardan sonra düşmanların yeni kabusu olacak!

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayini yerlileştirilmesi temelinde başlattığı hareket sonuç vermeye başladı. Milli gururumuz olan SİHA ve İHA'lar dünyanın gündeminden düşmezken Türk mühendisleri yerli silah envanterine bir yenisini daha ekledi. Terörle mücadelede güvenlik güçlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen "Teoman" göreve hazır. Çatışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan robot, gözlem ve silahla müdahale yeteneğine sahip.

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 16:02
Kod adı: Teoman! SİHA’lardan sonra düşmanların yeni kabusu olacak!

Savunma sanayii, robot teknolojisi alanında yatırımlarına devam ediyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son ürün ise bir keşif ve imha robotu olan Teoman.

GEREKTİĞİNDE ATEŞ EDİYOR

Çatışma bölgeleri, hücre evi baskınları, mağaralar ve özel operasyonlarda görev alabilen robot, uzaktan kumanda ile yönetiliyor ve gözlem yapabiliyor.

Gerektiğinde ise üzerinde taşıdığı silahla düşman unsurunu etkisiz hale getiriyor.

Teoman'ın Hun Türklerinin ilk hükümdarı olduğunu, onun adını yaşatmak için robota 'Teoman' adını verdiklerini söyleyen Mühendis Aybüke Oktay, 'Teoman iç ve dış mekanlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacıyla üretilmiş gizli silahlı bir insansız kara aracı platformu.

Terörist, azılı suçlu gibi çeşitli silahlı tehditlerin belirlenip, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmadan etkisiz hale getirilmesi amaçlardan bir diğeri.' dedi.

GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP

Merdivenler de 'Robot Teoman' için sorun teşkil etmiyor. Gece görüşüne de sahip Teoman, görüntüleri anlık olarak güvenlik güçlerine iletebiliyor.

Teoman Taktik Özel Görev Robotu'nun, üretici firması ElektroLand Defence tarafından yurt dışına da pazarlanması planlanıyor.

Teoman

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement