İran basınında Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı! Böyle skandal ifadeler görülmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması sonrası İran'da skandal haberler yapıldı. İran basınında yer alan Veten-i Emruz, Başkan Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu.







Yine aynı şekilde Müstakil gazetesi de Başkan Erdoğan ile ilgili düşmanca bir manşet yaptı. Gazete Saddam örneğini vererek büyük tepki çekti.







Tahran Times de bir başka düşmanlık yapan gazete oldu.







Hükümete çok yakın olan Keyhan gazetesi de Türkiye'nin İsrail ile dans ettiğini öne sürerek alçak bir iftirada bulundu.







Tebriz gazeteleri ise diğer gazetelerin yanı sıra başka konuları manşetlerine taşıdı. Bu durum İran'daki ana medyayı rahatsız etti.







İran basınında 2 gündür yer alan Türkiye düşmanlığı sonrası İslam Cumhuriyeti gazetesi ise büyükelçiliğe saldırı konusunda bir uyarı yaptı. İşte gazeteci Taha Kermani tarafından aktarılan, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında düşmanca manşetler atan diğer gazeteler...







Şoru: Ateşle oyun; Erdoğan'ın şiir okumaları







Siyaset-i Ruz: Tarih ve coğrafyayı daha çok okumalılar







Resalet: 'Hatırla'







Comle: Zarif:[Kimse bizim Azerbaycanımız hakkında konuşamaz]







Eskenas: Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu ihya illüzyonlarında







Merdomsalari: Erdoğan'ın şiir okumaları neden?







Seda-ye Eslahat: Eli vücuda yapıştırırlar, vücudu ele değil







Şark: Erdoğan'ın Aras için karışık rüyası.







Arman-e Melli: Erdoğan'ın şiir okuması önünde durun







Ebtekar: Dil sürçmesi mi?







Cumhuri-ye İslami: Erdoğan'a karşı itirazlar devam ediyor







Aftab-e Yezd: Türk mallarına boykot çağrısı







Arman-e Melli: İran halkından özür dilenmeli







Horasan: Türkiye sanrılı tutumundan geri oturdu







Merdomsalari: Tebriz halkının itirazları







Vatan-e Emruz: İsrail'den intikam almak akıllarını başına getirecek.

