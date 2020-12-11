56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Saat 21.00 itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak Pazartesi saat 05.00'da sona erecek.



Tedbirler kapsamındaki sokağa çıkılabilecek saatlerin açıklandığı duyuruda diğer maddeler de detaylandırıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin açıklama



Kıymetli vatandaşlarımız,



Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulama bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.



1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresindeki uygulamayı genel hatlarıyla hatırlatmak gerekirse;



• Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.



• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.



• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.



• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.



• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.



2. Yukarıda getirilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbir alınmıştır.



Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz



İşte madde madde bu hafta uygulanacak yasaklar;



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde 14 Aralık Pazartesi günü sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın bu hafta kalkacağına ilişkin söylentileri yalanlayan genelge metninde yer alan kritik ifadede şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kısıtlama yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacaktır. Üretim, imalat alanı ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır"



CUMA NAMAZINA GİDİLEBİLECEK Mİ?



Bu hafta ve takip eden haftalarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan yeni bir öneri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden de yeni bir karar gelmediği sürece Cuma namazlarıyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta uygulanan esneklik devam edecek. Bu kapsamda Cuma namazı sırasında sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için bulundukları illerde namaz saati serbest olacak şekilde bir esneklik sağlanacak. Ancak bu istisnanın yanı sıra Din İşleri Kurulu da pandemi durumunda sağlık ön planda olduğu için 'EVDE ÖĞLE NAMAZI' kılınmasını önerdi.



BU HAFTA SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?



Seyahat kısıtlaması da bu hafta devam edilecek yasaklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ilanında seyahat yasak ve izinlerine ilişkin şu uyarılar yer aldı: "Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılabilecek seyahatler (otobüs, uçak tren, gemi vb. araçlarla) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler şeklinde düzenlenmiştir"



Bu kapsam dışında kalan vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmesi de yasak olacak.



20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ NASIL OLACAK?



Bu hafta tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu ise tüm vatandaşlara yasak uygulandığı için bu yaş grubu da evinde olacak. Bu yasağın istisnası ise genelge şu şekilde yer aldı: "İşyerleri ile bağını gösteren çalışma/SGK kaydı vb. bir belgeyi ibraz eden çalışanlar bu kapsam dışında tutulacaktır. Söz konusu saatler dışında ise hafta içi belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.



65 YAŞ ÜZERİNDE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?



81 ile gönderilen koronavirüs tedbir genelgesi kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da hafta içi 5 gün boyunca saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında bireysel olarak dışarıya çıkabilecek. Bu saatler içerisinde herhangi bir izin gerekmezken yaşlıların toplu olarak dışarı çıkmasına ya da dışarıda buluşup bir arada olmalarına izin verilmeyecek.



TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞACAK MI?



Haftasonu yasak kapsamı dışında olanların mağdur olmaması için toplu ulaşım araçları, otobüs, metro, tramvay vs. çalışacak. Dolayısıyla Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel de izinli sayılarak yasak kapsamı dışında tutulacak.



HAFTA SONU HASTANEYE GİTMEK SERBEST Mİ? HASTANELER AÇIK MI?



Vatandaşların acil durumlar için en merak ettiği hastane konusuna da İçişleri Bakanlığı açıklık getirdi. Hafta sonu yasak saatlerde hastaneler hizmet vermeye devam edecek. Hastaneye gidecek vatandaşlarımızın ceza yememek için yapması gerekenler şöyle anlatıldı: "Kamu ve özel hastaneleri, sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Doktor raporu ile sevk belgesi olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu kontrolü olan vatandaşlar buna dair belge sunmaları halinde cezai işlem uygulanmayacak."



HAFTA SONU VETERİNERLER AÇIK MI?



Veteriner klinikleri ve hayvan hastane kompleksleri hem hafta içi hem de hafta sonu açık olacak ve hizmet verecek. Bu durumun istismar edilmemesi için buralara gidilirken hayvan kimliği olarak bilinen kartların yanınızda bulunması gerekiyor.



FIRINLAR AÇIK MI?



Ekmek üretimi yapan fırınlar hafta içi ya da haftasonu fark etmeksizin açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın fırına yürüyerek gidip sokağa çıkma yasağı saatinde dahi olsalar ekmek alıp eve dönebilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri şeklinde geçen madde nedeniyle fırınların saat 20.00'dan sonra açık olmayacağı ve vatandaşların bu saate kadar ihtiyaçlarını temin etmiş olmaları gerekiyor.



MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?



Restoran, kafe, büfe gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler. Bu kapsamda marketlere haftanın 7 günü açık oldukları saatlerde gitmek mümkün.



MANAVLAR AÇIK MI?



Temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı manavlarla ilgili de İçişleri Bakanlığı genelgesinde istisna uygulandı ve Manavlardan hafta içi gündüz saat 10-20 arasında hafta sonu da yasak kapsamına giren saatlerde evin en yakınındaki manava giderek meyve, sebze alışverişini yapmak mümkün.



Alışverişlerde maske mesafe ve temizlik denetimleri 7 gün süreceği için vatandaşların hem sağlıkları hem de ceza yememeleri için bu kurallara istisnasız uymaları gerekiyor.