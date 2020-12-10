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Yunan'ı korku sardı! 'Kontrol Türkiye'ye geçecek'

Türkiye bölgedeki kararlı duruşuyla düşmanlarına korku salmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçtiğimiz günlerde istifa etmek zorunda kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin kendisini jeopolitik olarak yeniden tanımladığını belirterek, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek" ifadelerini kullandı.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 11:06
Yunan'ı korku sardı! 'Kontrol Türkiye'ye geçecek'

Türkiye'nin 'Mavi Vatan Doktrini' ile denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma stratejisi Yunanistan'da ciddi endişeye neden oluyor.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile bölgedeki enerji kaynakları üzerinde çalışma yapmasına karşı Yunanistan, AB içerisinde 'yaptırım' kartını kullanmaya çalışıyor.

Türkiye'nin hem siyasi hem de askeri olarak yaptığı girişimler uzun süredir Yunan basınında tartışılıyor.

TÜRKİYE JEOPOLİTİK OLARAK KENDİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

Yenişafak'ta yer alan habere göre Yunanistan'ın en prestijli gazetesi olan Kathimerini'ye bir analiz yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgede kendini yeniden tanımladığını ifade etti.

"TÜRKİYE DENİZ YOLLARINI KONTROL EDECEK"

Mavi Vatan Doktirini ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade eden Diakopulos, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek.

Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde Kızıldeniz'deler. Son 20 yılda Türkiye'nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

AFRİKA VE PASİFİK'TE OLAN ETKİSİNİ GENİŞLETİYOR

Türkiye'nin savunma ihracatı konusunda Pasifik bölgesinde de etkisini arttırdığını ifade eden Diakopulos, "Son 6 yılda Afrika'da 26 büyükelçilik açtılar. Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik'e olan erişimini genişletti." vurgusunu yaptı.

PakistanMalezyaSomaliYunanistanLibya

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