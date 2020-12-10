Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüste alarm veren 9 il! Yüzde 84'e yükseldi!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu.



Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e çıktı.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.



Koca, alarm veren 9 ildeki son durumu açıklarken özellikle Hatay'daki yoğun bakım doluluk oranı dikkat çekti.



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KORKUTAN TABLO

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.



'İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.



İŞTE O İLLERDEKİ SON DURUM

Koca'nın açıkladığı illerdeki son durum HES haritasına böyle yansıdı.



ORDU

Ordu'da servis doluluk oranı yüzde 49.6, yoğun bakım doluluk oranı 78.4 solunum cihazı doluluk oranı 50.5



ADANA

Adana'da servis doluluk oranı yüzde 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 78.0 solunum cihazı doluluk oranı 41.8



HATAY

Hatay'da servis doluluk oranı yüzde 64.0, yoğun bakım doluluk oranı 84.8 solunum cihazı doluluk oranı 79.3



SAMSUN

Samsun'da servis doluluk oranı yüzde 64.9, yoğun bakım doluluk oranı 80.8 solunum cihazı doluluk oranı 60.7



ANTALYA

Antalya'da servis doluluk oranı yüzde 46.7, yoğun bakım doluluk oranı 68.5 solunum cihazı doluluk oranı 51.4



MERSİN

Mersin'de servis doluluk oranı yüzde 58.1, yoğun bakım doluluk oranı 77.5 solunum cihazı doluluk oranı 39.4



İSTANBUL

Bakan Koca, Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi.



İstanbul'da servis doluluk oranı yüzde 58.6, yoğun bakım doluluk oranı 68.2 solunum cihazı doluluk oranı 40.2



İstanbul'daki yoğunluk haritası Hayat Eve Sığar uygulamasına böyle yansıdı.



İZMİR

İzmir'de servis doluluk oranı yüzde 57.9, yoğun bakım doluluk oranı 77.6 solunum cihazı doluluk oranı 56.5



ANKARA

Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 57.7, yoğun bakım doluluk oranı 73.5 solunum cihazı doluluk oranı 31.0