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NATO'dan AB Liderler Zirvesi'ne Türkiye çağrısı: Bu gerçeği fark etmemiz lazım!

AB Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Zirvede, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı duruşundan vazgeçmemesi nedeniyle yaptırım önerisi tartışılacak. Görüşmeler öncesi NATO'dan flaş bir çıkış geldi. Türkiye'nin yanında duran NATO, AB Liderler Zirvesi'ne olumlu yaklaşımda bulunun çağrısı yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 14:17
NATO'dan AB Liderler Zirvesi'ne Türkiye çağrısı: Bu gerçeği fark etmemiz lazım!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Liderler Zirvesinde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulunarak, 'Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız. Ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım.' dedi.

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL'DE TOPLANDI

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri bugün Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmeler bugün ve yarın sürecek. Masadaki konular arasında Doğu Akdeniz'de yaşananlar da var. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kışkırtmaları, baskıları ve tehditleri ile AB ülkeleri Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmamasını da görüşecek. Görüşmeler öncesi, NATO'nun Türkiye'den yana çıkış yapması oldukça önemli olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye yönelik bir yaptırım kararı alınması halinde ne olacağının sorulması üzerine Erdoğan, 'Türkiye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Yani zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana sürekli yaptırıp uyguluyorlar. Hiçbir zaman Avrupa Birliği bize dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır ama biz o günden bugüne hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlarda gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımları da sıcak bakmıyorlar.' yanıtını vermişti.

Yunanistan

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