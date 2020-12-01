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Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor!

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor. Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, bu 100 genci tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurdu. Schmidt Forbes'e göre, dünyanın en zengin 100 insanı arasındadır.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 23:54
Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor!

Google'ın eski patronu Eric Schmidt, dünya çapındaki bir yeteneği belirlendiği yaşın 16 olduğunu ve bu yaşın sihirli olduğunu ifade etti.

YETENEK AVLAMA VAKFI KURDU

Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor. Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, bu 100 genci tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurduğunu duyurdu. Bu kapsamda, sahibi olduğu Schmidt Future adlı kuruluşun, Rise projesini hayata geçirmek üzere İngiltere merkezli hayır kuruluşu Rhodes Trust ile ekip olduğu bildirildi.

"GELECEK NESLE NE KADAR ERKEN GÖREV VEREBİLİRSEK O KADAR İYİ"

Time dergisine konuşan Schmidt, "Yaptığımız bütün hatalar göz önünde bulundurulduğunda, gelecek nesle ne kadar erken görev verebilirsek o kadar iyi" dedi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 100 İNSANI ARASINDA

27 Nisan 1955 tarihinde Washington'da doğan Amerikalı yazılım mühendisi Eric Emerson Schmidt, iş adamı ve Alphabet Inc. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Forbes, 2016 yılında Schmidt'i 10.4 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin 100 insanı arasında göstermiştir.

İngiltere

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