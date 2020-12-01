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Amerikan medyası İsrail'in Türkiye'ye Heron satmadığını unutmadı

Türkiye'nin parasıyla alamadığı İsrail yapımı Heron'lardan sonra kendi SİHA'sını üretip bu sektörde İsrail'in en büyük rakibi olması, Washington Post'un dikkatini çekti.

Dünya / 01 Aralık 2020 Salı 12:45
Amerikan medyası İsrail'in Türkiye'ye Heron satmadığını unutmadı

Türk savunma sanayisinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararası basının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başlattığı İHA ve SİHA'ları envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlayan Washington Post, Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki askeri harekatlarının, yerli SİHA'larla güçlendiğini yazdı.

HER SAVAŞTA BAŞARI
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya uzanan askeri harekat yürütürken, yerli hava araçlarıyla üstünlük kurduğu ifade edildi.

Askeri yetkililerin analizlerine yer verilen haberde, 'SİHA'ların etkileri önemli. Son aylarda Libya'daki iç savaşı Türk destekli hükümet lehine çevirmede merkezi bir rol oynadı ve Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'a Karabağ'da yardım etti.' ifadeleri kullanıldı.

'TÜRKİYE İSRAİL'İN EN BÜYÜK RAKİBİ'
Haberde, Türkiye'nin SİHA girişiminden önce İsrail'den Heron istenildiğini ancak İsrail'in bu satışa yanaşmadığına da imada bulunularak; söz konusu araçların yurt içinde ise Türk teknolojik yenilikçiliğin ve kendi kendine yeterliliğin sembolü haline geldiği, aynı zamanda ulusal güveni artırdığı kaydedilerek, şöyle denildi:

'Türkiye'nin drone endüstrisinin hızlı büyümesi, Ankara'yı Çin ve İsrail gibi insansız hava aracı üreticileri için rakip haline getirdi.'

İsrailAzerbaycanLibyaRecep Tayyip Erdoğan

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