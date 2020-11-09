Osman Gökçek akıllardaki soruyu İmamoğlu'na sordu

Beyaz TV'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Sürmanşet'in sunucusu Osman Gökçek, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na öyle bir soru yöneltti ki bu twit sosyal medyanın gündemine oturdu. Deprem yaralarının sarılmasının ardından nihayet İzmir'i ziyaret etmeyi akıl eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu geç ziyareti Twitter hesabından duyurdu. Gökçek ise daha önceki deprem ziyareti sonrası ortaya çıkan tatil skandalını hatırlatarak partidaşı olan İzmir Belediye Başkanına yaşanan facianın hesabını sorması gerektiğini vurguladı. İşte sosyal medyayı sarsan o twit...





