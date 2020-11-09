Başkandan habersiz İmamoğlu'na gittiler!

Çanakkale'de 11 Belediye Başkanının CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyarete Çanakkale CHP İl Başkanı Ümit Metin Ural'ın davet edilmemesi dikkat çekti. 'Ziyareti gazetelerden öğrendim. Haber vermediler' diyerek başkanlara ve genel merkeze sitem eden Başkan Ural, 'Partimizin ilkelerine uymayan bir davranış. Başkan davete gider gitmez. O önemli değil fakat haber verilmeliydi' dedi.



İL YÖNETİMİ, GENEL MERKEZ ÇATLAĞI



Çanakkale'de CHP il Yönetimi ile Genel Merkez arasında uzun süredir yaşanan gerginlik 11 Belediye Başkanının İstanbul'a yaptığı ziyaretle bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erkek başkanlığında 11 Belediye Başkanı İstanbul'a davet edilip İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret ederken Çanakkale CHP İl Başkanı Ümit Metin Ural'ın yaşanan gerginlik nedeniyle ziyarete davet edilmediği öğrenildi.



'SOSYAL MEDYA'DAN ÖĞRENDİM'



Bu ziyaretle ilgili ne başkanlardan ne de genel merkezden bir haber almadığını söyleyen Ural, 'Bir İl Başkanı bu ve buna benzer ziyaretlerden haberdar edilmeli. İl Başkanı gider gitmez o ayrı konu. Ben bu ziyareti tamamen gidildikten sonra gazetelerden ve sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrendim. Evet, bu bizim partimizin ilkelerinde olmaması gereken bir yöntem. Ama yapılmış edilmiş.' dedi.



'HATA YAPTILAR'



Bu durumu parti içerisinde sorguladıklarını belirten Ural konuşmasını şöyle tamamladı: 'İnsanlar hata yapabilir. Bize bu konu 'Belediye Başkanlarımızın isteği doğrultusunda gerçekleşen bir ziyaret' olarak geldi. Biz de bu konuyu şuan fazla sorgulamıyoruz, kaşımıyoruz.'