USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Başkandan habersiz İmamoğlu'na gittiler!

Çanakkale’de 11 ilçe Belediye Başkanının CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyarete İl Başkanı Ural’ın davet edilmediği ortaya çıktı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:46
Başkandan habersiz İmamoğlu'na gittiler!

Çanakkale'de 11 Belediye Başkanının CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyarete Çanakkale CHP İl Başkanı Ümit Metin Ural'ın davet edilmemesi dikkat çekti. 'Ziyareti gazetelerden öğrendim. Haber vermediler' diyerek başkanlara ve genel merkeze sitem eden Başkan Ural, 'Partimizin ilkelerine uymayan bir davranış. Başkan davete gider gitmez. O önemli değil fakat haber verilmeliydi' dedi.

İL YÖNETİMİ, GENEL MERKEZ ÇATLAĞI

Çanakkale'de CHP il Yönetimi ile Genel Merkez arasında uzun süredir yaşanan gerginlik 11 Belediye Başkanının İstanbul'a yaptığı ziyaretle bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erkek başkanlığında 11 Belediye Başkanı İstanbul'a davet edilip İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret ederken Çanakkale CHP İl Başkanı Ümit Metin Ural'ın yaşanan gerginlik nedeniyle ziyarete davet edilmediği öğrenildi.

'SOSYAL MEDYA'DAN ÖĞRENDİM'

Bu ziyaretle ilgili ne başkanlardan ne de genel merkezden bir haber almadığını söyleyen Ural, 'Bir İl Başkanı bu ve buna benzer ziyaretlerden haberdar edilmeli. İl Başkanı gider gitmez o ayrı konu. Ben bu ziyareti tamamen gidildikten sonra gazetelerden ve sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrendim. Evet, bu bizim partimizin ilkelerinde olmaması gereken bir yöntem. Ama yapılmış edilmiş.' dedi.

'HATA YAPTILAR'

Bu durumu parti içerisinde sorguladıklarını belirten Ural konuşmasını şöyle tamamladı: 'İnsanlar hata yapabilir. Bize bu konu 'Belediye Başkanlarımızın isteği doğrultusunda gerçekleşen bir ziyaret' olarak geldi. Biz de bu konuyu şuan fazla sorgulamıyoruz, kaşımıyoruz.'

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı