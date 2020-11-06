Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; yurdun bazı kesimlerinin kar yağışının etkisinde olması beklendiği ifade edildi. Yağışların doğudaki bazı illerin yüksek kesimlerinde gerçekleşmesi beklenirken öte yandan Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi hava durumu değerlendirmelerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bu gece ve yarın sabah saatlerde etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…



YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI O BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR



MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor…



METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI



Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



O BÖLGEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK



Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.



SİS HADİSESİ BEKLENİYOR!



Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.