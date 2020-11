Kılıçdaroğlu-İnce kavgasına Sarıgül de girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın dağılması için belli kişilere para verildiği, parti kurma çalışmalarına destek olunduğu yönündeki iddiasına, Muharrem İnce'den sert yanıt gelmişti.



İnce, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' demişti.



SARILGÜL'ÜN PARTİSİNDEN YANIT

Mustafa Sarıgül'ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi'nin Kurucu Genel Sekreteri Hasan Aydın da yanıt geldi.



Kılıçdaroğlu'nun iddiasını ispatlaması gerektiğine işaret eden Aydın, 'Bir siyasal partinin genel başkanının dayanaklı, belgeli konuşması lazım. Öbür türlüsü çok çirkin olur. Benim elimde şahsen böyle bilgi olsa afaki, şifai söylem düzeyinde yapmam, belgesini çıkarırım, 'bakınız iktidar destekliyor' derim. Birilerinin teşvikiyle, birilerinin desteğiyle siyaset kurmak çok şerefli bir şey değil. Kimler bu şerefsizliğe aday gösterirler kendilerini onu bilemem. Bunu söyleyen insanlar dayanaksız, çok ciddi değiller' ifadelerini kullandı.



AK PARTİ DE GİRDİ

Tartışmaya AK PARTİ de katıldı. AK PARTİ Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP'nin Türkiye'nin ikinci büyük partisi olduğuna dikkat çekerek, '18 yıllık süre içerisinde girdiği her seçimde oylarını artıramamış, yerinde saymış; bunun getirdiği bir iç muhasebe ve yürütülen politikalara ilişkin eleştiri olmasını doğru kabul ederim. CHP'nin kendi zemininde birtakım tartışmalar yaşanması, 'niçin biz 2002'den itibaren her seçimi kaybediyoruz. 18 yıldır iktidara laf ediyoruz ama bize oy olarak geri dönmüyor' şeklinde bir sorgulama olmasını aklın yolu olarak görürüm. Bu politikayı yürüten insanlara yönelik eleştirilerin ortaya çıkması, 'öyle değil de böyle yapalım' şeklinde yaklaşımların sergilenmesi, bunun mümkün görülmediği yerlerde de farklı fikirlerin yüksek sesle dillendirilmesi eşyanın tabiatı icabıdır' ifadelerini kullandı.



'ARALARINDA DERİN ANLAŞMAZLIKLAR VAR'

CHP'de bir takım gerilim ve çatışmaların yaşandığını söyleyen Bostancı, 'CHP, Millet İttifakı'nın hassasiyetlerini, kendi içindeki çelişkileri, uzlaşmaz hususları da dikkate alan dolayısıyla kendi yaklaşımlarını CHP'nin yerleşik tezlerini paranteze alan bir koordinatör parti gibi davranıyor. Millet İttifakı, her ne kadar CHP ile İYİ Parti arasında görünse de ortaklarından birisi de HDP. HDP, İYİ Parti ve CHP'yi yan yana düşündüğümüzde bu siyasi partilerin kendi varlıkları ve öncelikleri bakımından aralarında çok derin anlaşmazlıklar olduğunu söyleyebiliriz. CHP'nin HDP ile örtülü ittifak yapması da bir zorluk. CHP'nin kendi içindeki bu ittifaklar siyasetine ve farklı siyasetlerin hassasiyetlerine yönelik göndermeler, onları aynı safta tutmak için dile getirilen hususlar muhakkak. Bunun birtakım rahatsızlıklar doğurması kaçınılmazdır' dedi.



'KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI İSPATLAMASI LAZIM'

Bostancı, 'Gerçekçi bir analiz yaparak, mevcut durumla yüzleşmek ve hem Millet İttifakı'nın hem CHP'nin kendi iç meselelerine ilişkin tartışmaları açıkça yürütmek yerine, Saray'a gönderme yaparak bu işi bir tür peçelemeleri bence çok rasyonel değil, problemlerini çözecek mahiyette değil. Dolayısıyla bu dil kendi iç çekişmelerini, çelişkilerini bastırmayla dönük, kendi anlaşmazlıklarını parantezlemeye dönük, 'dayanın çocuklar şu anda derdimiz sadece; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. O'na karşı başarılı olmamız lazım. Aman kimse sesini çıkarmasın' şeklindeki bir stratejinin ürünü olan bir yaklaşım. Bastırılan her şey mutlaka geri döner. Siyasete ilişkin siz kendi geleneğiniz, yaklaşımlarınız neyse tezleriniz onların bütünüyle tartışılmasını bastırıp, tek odak olarak AK Parti muhalefeti üzerinden yürürseniz yarın size derler ki, 'siz ne yapacaksınız?' Ortaya bir iddia atıyorsanız bunu ispatlamanız lazım. Kim kime para vermiş. Bunların çok açık seçik bir şekilde paylaşılması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarını ispatlaması lazım. Yoksa dedikodudan öteye gitmez' değerlendirmesinde bulundu.