İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanlık talimatıyla yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Ekim ayında kırsal alanda 8'i büyük 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 230 kırsal operasyon, bin 539 da şehir operasyonu gerçekleştirildi.



KIRMIZI LİSTEDEN 2 TERÖRİST DAHA EKSİLDİ



Buna göre çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken terör örgütlerinden kritik isimlerin kırmızı, mavi listeler dahil olmak üzere birçok sözde yöneticinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;



SON DAKİKA ALİ KEMAL YILDIZ VE MÜZEYYEN AYDINLI LİSTEDEN KALDIRILDI



Bu operasyonlarda; Kırmızı kategoriden TKP/ML örgütü üyesi Özgür kod adlı Ali Kemal Yıldız Tunceli'de

PKK mensubu Sözde örgütün özel güç sorumlusu Amaro Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi.



TOPLAM 120 TERÖRİST ETKİSİZ



Operasyonlarda gri, turuncu listelerden olanların da içinde bulunduğu toplam 120 terörist etkisiz hale getirildi.