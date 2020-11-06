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Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası: Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum

İzmir depreminin ardından çadırda yaşayan Trabzonlu 76 yaşındaki Arzu Özdel, kendisini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, “Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? Onu benim için öpün. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum. Ona laf edenleri Allah'a havale ediyorum” dedi. Erdoğan ile telefonda konuşmak isteyen Özdel’in, cuma namazı vakti olduğu için bu isteği gerçekleşmedi ancak numarasını vererek Erdoğan’ın telefonunu beklediğini söyledi.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 17:23
Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası: Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Çadırda tek başına kalan 76 yaşındaki Arzu Özdel ile olan diyalog ise gülümsetti. Özdel, “Ben evde tek başıma kalıyordum. Evim çatlayınca beni çadıra aldılar. Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musun? Onu benim için öp. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş, onun için Kur'an okuyorum. Ona selamımı söyleyin. Benimle bir kere konuşsun, sesini duyayım. Onun karısına bazı kişiler laf söylüyor, ben çok kızıyorum. O çok hanımefendi biri. Adam çok iyi biri. Kur'an okuyor. Suları açtırdı, camiler yaptırdı. Millet onunla uğraşıyor. Onlara laf edenleri Allah'a havale ediyorum. Ben Trabzonluyum. Memleket için değil, ben onu zaten seviyorum. Ona ne olur selam söyle. Gitsen bile beni arattır. Bir kere konuşsun yeter. Tayyip Erdoğan tanıdıklarını yanıma getirdiği için Allah razı olsun” dedi.

Kaya ise, Erdoğan'ı Arzu Nine ile konuşturmak için telefonunu eline aldı ancak cuma vakti olduğu için Erdoğan ve Arzu Nine telefonda konuşamadı. Bunun üzerine telefon numarasını veren Arzu Özdel, Erdoğan'dan telefon beklediğini belirtti.

Aşık VeyselAk Parti

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