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Azerbaycan ordusu Şuşa'nın kent merkezine girdi!

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda 40 gün geride kaldı. Kahraman Azerbaycan ordusunun 1992'den beri işgal altında olan Şuşa'nın kent merkezine girdiği görüntüler yayınlandı.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 00:39
Azerbaycan ordusu Şuşa'nın kent merkezine girdi!

Azerbaycan ordusunun Şuşa kent merkezine girdiği görüntüler yayınlandı. Azerbaycanlı askerler 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen vatan topraklarını geri almak için ilk adımı attı.

1992 yılında yaşanan işgalde 195 Azerbaycanlı hayatını kaybederken, 20 binden fazla Azerbaycanlı vatan topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan

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