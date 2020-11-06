Azerbaycan ordusu Şuşa'nın kent merkezine girdi!

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda 40 gün geride kaldı. Kahraman Azerbaycan ordusunun 1992'den beri işgal altında olan Şuşa'nın kent merkezine girdiği görüntüler yayınlandı.