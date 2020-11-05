Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm yalanını kendi belediyesi yalanladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "belediyelerin yıkım ve denetim yapma yetkisi yoktur" iddiasını yalanlıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşımda dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun; "Bir yandan bizim yaptığımız gibi yüzde 100 uzlaşıyla bir seferberlik başlatarak bir yandan ilçe belediyelerinin planlamalarıyla teşvik ederek vatandaşlarımızı ikna ederek hep birlikte bu problemi çözmek zorundayız. Sağlıksız koşullardan kurtulmanın tek yolu kentsel dönüşümdür" ifadelerini kullandığına dikkat çekiliyor.







KOCAOĞLU, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞ!



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 13 Haziran 2017 tarihinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusuna yetkili olduğuna ilişkin açıklamasına yer veriyor.



Paylaşımda; Aziz Kocaoğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar buluşmalarında muhtarları ve aileleri ile eski ve yeni dönem meclis üyelerine yaptığı konuşma yer alıyor.







Aziz Kocaoğlu'nun konuşması şöyle:



"Bu deprem sağlıklı koşullarda yaşamanın ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hem yerel yönetim, hem de merkezi yönetim kentsel dönüşümün zaruret olduğunun bilincinde.. Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız kentsel dönüşümün hızlanması ve bir an önce tamamlanması için hep birlikte elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Bir yandan bizim yaptığımız gibi yüzde 100 uzlaşıyla bir seferberlik başlatarak bir yandan ilçe belediyelerinin planlamalarıyla teşvik ederek vatandaşlarımızı ikna ederek hep birlikte bu problemi çözmek zorundayız. Sağlıksız koşullardan kurtulmanın tek yolu kentsel dönüşümdür.



SOYER: "YIKIM YETKİSİNİ ALMAK İÇİN GEREKİYORSA YASAL DÜZENLEMEYİ MECLİS'E TAŞIYACAĞIM"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise katıldığı bir televizyon programında, "Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok. Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz" iddiasında bulunmuştu.