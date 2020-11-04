Trump'tan ortalığı karıştıracak iddia! Gizemli bir şekilde ortadan kayboldu!

Donald Trump özetle şunları söyledi;



"Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca (oylarım) sihirlice yok olmaya başladı. Çok ilginç. Ve anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı.



Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?"



İKİ KRİTİK EYALETTE BIDEN ÖNE GEÇTİ



Öte yandan, seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyordu. Ancak Biden saat 17.00 itibariyle 0.1 puan öne geçti. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor. Kritik eyaletlerden Wisconsin'da da Biden'ın öne geçtiği belirtiliyor.



ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalaması Joe Biden'ı gösterse de, 2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken, Donald Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçimleri için yeni bir anket yayımladı. Ankette, yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğu belirtildi.



1964 yılından bu yana Florida'yı kazanan aday Başkanlık seçimini de kazandı. Trump'ın seçimi kazandığı açıklamaları yapılsa da, seçim sonuçlarının tamamının bugün açıklanamayacağı bilgisi aktarılıyor.