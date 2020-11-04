Trump'ın bugün attığı tweetlerin yarısı engelendi!

ABD'de başkanlık seçim sonuçları merakla bekleniyor.



Oy sayım işlemleri süren ülkede, yarış başa baş devam ederken, Donald Trump'ın önde götürdüğü eyaletlerde ibre, posta yolu ile kullanılan oyların sayıma başlanmasıyla terse dönü.



Trump da bu duruma tepki göstererek, şaibe imasıyla bir paylaşım yaptı.



Trump, önde olduğu eyaletlerde "sihirli bir şekilde" geriye düştüğünü söyledi.



"YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR OLABİLİR"



Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.