İşte depremde yürek burkan 112 diyaloğu!

Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı. Enkaz altında 4 çocuğuyla kalan kadının yaşadığı panik anları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kayıtlarına yansıdı. İşte bir annenin yardım feryatlarının yer aldığı ses kayıtlarından bazılarındaki konuşmalar şöyle:



- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.



- Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız. Hepimiz bir aradayız.



- Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. Hangi sokak orası?



- 1593/4 Sokak. Cumhuriyet Sitesi. Ne olursunuz acele edin 4 çocuğum var. Daire 4 C Blok Salon tarafındayız.



- İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor.



-Parkın orda oturuyoruz.



-Cumhuriyet Sitesi değil mi?



Bir başka anne, depremde çocuğuyla beraber mahsur kaldığı evinden 112 çağrı merkezini arayarak yardım istiyor.



- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.



- Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.



- Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?



- Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.



- Hanımefendi adres neresi?



- 288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.



- Kaçıncı kattasınız siz?



- 3’üncü kattayım.



- Tamam hanımefendi."