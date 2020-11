ABD seçimlerinde kim önde?

ABD'de aylardır süren geri sayım bitti ve başkanlık seçimleri için kritik gün geldi.



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.



Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.



Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.



Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar;



17.00: BİDEN MICHAGAN'DA ÖNE GEÇTİ



Türkiye saati ile 15.30 itibariyle 16 delegeye sahip Michigan'da Trump, 6 delegeye sahip Nevada'da ise Biden önde gözüküyordu. Ancak Biden, saat 17.00 itibariyle Michigan'da önce 0,1 puan, ardından 0.2 puan öne geçti ve böylece başkanlık yarışında ibre Biden'a döndü.



15.30: 7 EYALETTE SAYIM SÜRÜYOR



ABD Başkanı'nın kim olacağı, oy sayımın halen devam ettiği Michigan ve Nevada eyaletlerinin sonucuna göre belli olacak. 16 delegeye sahip Michigan'da Trump, 6 delegeye sahip Nevada'da ise Biden önde gözüküyor. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 43 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 7 eyalette sayım sürüyor.



Seçimin kaderini belirleyecek kilit eyaletlerden biri olarak değerlendirilen Wisconsin'de oyların yüzde 95'i sayıldı. Joe Biden şu anda 20 bin oy farkıyla önde görünüyor.



14.24: ALMANYA SAVUNMA BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ, SLOVENYA BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ



Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, oy sayımı devam ederken Trump'ın zafer ilan etmesine ilişkin "çok tartışma yaratacak bir durum" ifadelerini kullandı. Slovenya Başbakanı Janez Jansa ise Twitter hesabından Donald Trump'ı tebrik ederek, "ABD halkının Donald Trump ve Mike Pence'i seçtikleri çok açık" açıklamasını yaptı. Öte yandan Jansa, Trump'ı tebrik eden ilk AB ülkesi lideri oldu.



13:08: "TRUMP'IN AÇIKLAMASI ÖLÇÜSÜZ, GÖRÜLMEMİŞ VE YANLIŞ"



Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın kampanya ekibi, Başkan Donald Trump'ın erken ve doğrulanmamış zafer açıklamasına tepki gösterek, ABD Başkanı'nın ifadelerinin "ölçüsüz, görülmemiş ve yanlış" olduğunu ifade etti.



Dillon, Trump'ın oy sayımı ile ilgili olarak Yüksek Mahkeme'ye Biden'ın "hukuk ekibi hazır bekliyor. Joe Biden ve Kamala Harris, Amerikalıların, kime oy vermiş olurlarsa olsunlar, oylarının sayılması hakkını savunuyor" dedi.



10.20: TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Trump kameraların karşısına geçti. Başkan Trump, "Pensilvanya'da 690 bin oy fark atmış durumdayız. Kazanamayacaklarını anladılar ve yargıya gidelim dediler. Bu seçimi kazandık. Oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz" dedi.



Pensilvanya Demokratların seçimi kazanması için kritik öneme sahip.



08.43: ADAYLARDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Başkan adayı Joe Biden, "Arizona'yı kazandığımızı söylediler. Georgia'da da oyun dışı değiliz. Wisconsin ve Michigan için çok iyi hislerimiz var. Oyları saymak uzun sürebilir ama Pensilvanya'yı da kazanacağız. Sonuçları almamız yarın sabahı bulabilir. Kimin kazandığını söylemek ne bana ne de Donald Trump'a düşer. Bunu sadece ABD halkı söyleyebilir" dedi.



ABD Başkanı Trump ise, "Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Seçimin çalınmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.



Ancak Twitter, söz konusu paylaşıma 10 dakika içerisinde, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.



08.30: ABD BAŞKANI BUGÜN KESİNLEŞMEYEBİLİR



Seçimin en önemli eyaletleri Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'da oyların neredeyse yarısı sayıldı. 2016 seçiminde ABD Başkanı Trump, TSİ saat 10.00 civarında zafer konuşmasını gerçekleştirmişti.



Ancak Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'daki sonuçların bugün açıklanması beklenmiyor. Bu nedenle ABD'yi dört yıl daha yönetecek kişinin açıklanması bir sonraki güne sarkabilir.



07.30: BIDEN OYLARDA ÖNE GEÇTİ



Demokratların ağırlıkta olduğu Batı yakası eyaletleri Washington, Oregon ve California'da oy verme işlemi sona erdi. Buradaki sandıkların açılmasıyla Joe Biden'ın oylarında artış gözlemlendi.



Sayılan toplam oy sayısı 105 milyonu geçerken Biden oyların yüzde 49.8'ini, Trump yüzde 48.7'sini aldı.



07.00: TRUMP 16 EYALETİ GARANTİLEDİ



Her geçen dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı eyaletlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump'ın garantilediği eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sayılan oy sayısı 85 milyona yaklaştı. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı.



06.30: HARİTA KIRMIZIYA DÖNÜYOR



ABD Başkanı Trump, geride başladığı Florida, Ohio, Texas ve Kansas'ta öne geçti. Trump'ın bu eyaletlerde oy sayısını artırmasıyla şimdiye kadar sayılan oylarda ABD eyaletlerinde Cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızının ağırlığı arttı.