Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve sevgilisi eroin dolu araçta yakalanmıştı! Flaş gelişme...

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla, gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı. Dırla ve kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi sorgunun ardından tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Antalya yolunda şüphe üzerine araca düzenledikleri operasyonda, 900 gram eroin ele geçirdi.



Araç içinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla, gözaltına alındı. Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı.



Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dırla'nın, polise Hanlı için dini nikahla birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.



KADİR ŞEKER'İ SUÇLAMIŞ, ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU



Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran'ın öldürülmesiyle ilgili mahkemedeki ifadelerinde, Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığını belirterek, şunları söylemişti:



* Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de bu sırada ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı.



* Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sanane kadın, benim kadınım' deyip Kadir'e küfretti. Kadir ile birbirine giriştiler.



Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu. Ben de 'Ne yapıyorsun' deyip çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün düştüğünü gördüm. Ben dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi.



* Kadir yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım.



* Ambulans çağırın, diye çığlık atıyordum. Çığlık atınca futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradılar. Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı.



KADİR ŞEKER'İN BABASI: OĞLUMUN MASUM OLDUĞU ORTAYA BİR KEZ DAHA ÇIKMIŞTIR



Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Cengiz Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, ''Kadir, aynı durumda annesi olabileceğini düşünerek, o kadını ablası olarak görüp yardımına koştu. Kadir şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki mağdur olan bir kadındı. O kadının yakalandığı suçla ilgili de adli mercilerimiz gerekli işlemi yapacaktır. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı'' diye konuştu.

