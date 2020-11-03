Nişantaşı'nda tepki gören İmamoğlu apar topar oradan uzaklaştı!

İstanbulluya tek bir hizmeti bulunmayan İmamoğlu, Nişantaşı'nda vatandaşların tepkisine neden oldu. Protestonun hedefi olan İmamoğlu, apar topar oradan uzaklaştı. Ekrem İmamoğlu'nun tepkilere yanıt vermeden aracına bindiği anlar ortaya çıktı. Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu özel hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Ekim'den beri tedavi görüyordu. İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30'da taburcu oldu. Burada bir basın açıklaması yapan İmamoğlu, Nişantaşılı bir grup vatandaşın tepkisiyle karşılaşınca alelacele aracına binerek hastane önünden uzaklaştı.



"AMERİKAN HASTANESİ'NDEN 10 GÜN SONRA TABURCU OLUYORUM"



Hastane çıkışında konuşan İmamoğlu "23 Ekim Cuma gecesi, sat 21.00 sularında yüksek ateşle geldiğim Amerikan Hastanesi'nden 10 gün sonra taburcu oluyorum. Covid-19 testimin pozitif çıkmasından sonra, tedavimin büyük bölümünü burada gayet iyi geçirdim. Ateşim 4 gün civarında sürdü. Yüksek ateş yerini normal ateşe bıraktı. Her şey kontrol altındaydı. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Bugün artık evime geçeceğim. 10 günü aşkın süredir hiç görmediğim, aileme ve çocuklarıma biraz uzaktan da olsa kavuşmuş olacağım. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Karantina dönemi biter bitmez, birinci mesai günümde İzmir'e gidip, İzmir'deki vatandaşlarımızla buluşup acılarını paylaşacağım" dedi.



NİŞANTAŞI SAKİNLERİNDEN İMAMOĞLU'NA RANDEVU TEPKİSİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından, Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı kampüsünün bulunduğu alanın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalmasını isteyen mahalle sakini iki kadın, Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep ettiklerini ve alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Mahalle sakinleri bu alanın yeşil alan olarak kalmasını talep etti ve mahallelerinde toplu konut istemediklerini dile getirdi.



"İZMİR'E GİDECEĞİNİZE GELİN LÜTFEN BİZİM MAHALLEMİZDE BİZİMLE BİRLİKTE OTURUN"



Yaşlı bir kadın ise yanından umursamadan aracına binen İmamoğlu'na tepki göstererek," İBB de bu suçun ortağı. Burada bir kent suçu işleniyor. Karşınıza gelip pankart açabilirdik. Slogan atabilirdik. Nişantaşılıya yakışır vaziyette sustuk. Sizin iyileşmenizi bekledik. İzmir'e gideceğinize gelin lütfen bizim mahallemizde bizimle birlikte oturun. Bu konuyu bizimle tartışın lütfen" diye serzenişte bulundu.