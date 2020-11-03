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Bu neyin hazımsızlığı! Tekbir'den rahatsız olmuş!

Bugün İzmir'deki tekbirlere karşı tuhaf bir tepki geldi. İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi’nde çalışan Muhammet Güllük, Ayda bebeğin enkazdan 91 saat sonra kurtarıldığı anlarda getirilen tekbirlere, “Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Bismillah’ diyeceksin” ifadeleriyle mantık dışı bir tepki gösterdi.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 18:35
Bu neyin hazımsızlığı! Tekbir'den rahatsız olmuş!

Bu sabah İzmir'de yaşanan depremin 91. saatinde hayranlık oluşturan bir mucize meydana geldi. Göçük altında 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli kız çocuğu canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda'nın çıkarıldığı anlarda kurtarma ekibindekilerin tekbir getirdiği duyuldu.

Bu durum İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi'nde görevli Muhammet Güllük'ü bayağı bir şekilde rahatsız etti.


ANLAMINI BİLE BİLMİYOR BİZCE!

Güllük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan 'Allahüekber' değil 'Bismillah' diyeceksin' dedi. Vatandaşlar, Güllük'ün sözlerine 'Üç gün sonra enkazdan canlı çıkartılan bebeği bırakmış, tekbirle uğraşıyor' diyerek tepki gösterdi.

Kız Çocuğu

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