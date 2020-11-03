Bu neyin hazımsızlığı! Tekbir'den rahatsız olmuş!

Bu sabah İzmir'de yaşanan depremin 91. saatinde hayranlık oluşturan bir mucize meydana geldi. Göçük altında 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli kız çocuğu canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda'nın çıkarıldığı anlarda kurtarma ekibindekilerin tekbir getirdiği duyuldu.



Bu durum İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi'nde görevli Muhammet Güllük'ü bayağı bir şekilde rahatsız etti.





ANLAMINI BİLE BİLMİYOR BİZCE!



Güllük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çıkarılan Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan 'Allahüekber' değil 'Bismillah' diyeceksin' dedi. Vatandaşlar, Güllük'ün sözlerine 'Üç gün sonra enkazdan canlı çıkartılan bebeği bırakmış, tekbirle uğraşıyor' diyerek tepki gösterdi.